    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    ИКТ
    25 апреля, 2026
    • 13:28
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере ИИ

    Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и советник главного министра провинции Пенджаб Али Дар обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

    Как передает Report, об этом сообщает офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам Пакистана в соцсети Х.

    "Хазар Фархадов посетил Офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам и встретился с советником главного министра провинции Пенджаб Али Даром, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере ИИ и ключевых отраслях, включая CBD Punjab (Центральный деловой район Пенджаба - ред.), рассматриваемый как потенциальный центр деловых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    Отдельно отмечено, что побратимские отношения между городами Лахор и Нахчыван рассматриваются как основа для углубления экономического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

    Стороны также обсудили предстоящий Всемирный форум городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Хазар Фархадов Али Дар Искусственный интеллект Пенджаб Пакистан
    Azərbaycan və Pakistan süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Pakistan mull co-op in AI

