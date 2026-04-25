Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере ИИ

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и советник главного министра провинции Пенджаб Али Дар обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Как передает Report, об этом сообщает офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам Пакистана в соцсети Х.

"Хазар Фархадов посетил Офис по искусственному интеллекту и специальным инициативам и встретился с советником главного министра провинции Пенджаб Али Даром, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере ИИ и ключевых отраслях, включая CBD Punjab (Центральный деловой район Пенджаба - ред.), рассматриваемый как потенциальный центр деловых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечено, что побратимские отношения между городами Лахор и Нахчыван рассматриваются как основа для углубления экономического сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Стороны также обсудили предстоящий Всемирный форум городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.