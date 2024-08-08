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Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ.
ИКТ
8 августа 2024 г. 17:59
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, 5-7 августа делегация Службы электронной безопасности при министерстве совершила деловой визит в Казахстан. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности и кибербезопасности между Службой электронной безопасности и Комитетом по информационной безопасности при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Меморандум предусматривает совместную деятельность сторон в сфере информационной безопасности, обмена информацией и опытом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan İKT sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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