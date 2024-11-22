Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту

15:42

Азербайджан и Израиль договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы встретились с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере воздушного транспорта, "умных" транспортных систем, цифровизации морского транспорта. Договорились о создании соответствующей рабочей группы в этом направлении и о проведении дискуссий в данном контексте", - говорится в публикации.