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Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту

Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту 15:42
ИКТ
22 ноября 2024 г. 16:03
Азербайджан и Израиль решили создать рабочую группу по транспорту

Азербайджан и Израиль договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы встретились с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере воздушного транспорта, "умных" транспортных систем, цифровизации морского транспорта. Договорились о создании соответствующей рабочей группы в этом направлении и о проведении дискуссий в данном контексте", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Israel to form new working group for cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail əməkdaşlıq üçün yeni işçi qrup yaratmağa qərar verib

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