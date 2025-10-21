Азербайджан и Иран договорились о техническом регулировании мобильных сетей в приграничных районах

Азербайджан и Иран достигли технических соглашений по регулированию мобильных сетей в приграничных районах двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, договоренности были достигнуты на встрече в Тегеране.

Стороны обсудили вопросы функционирования существующих и перспективных сетей связи, а также результаты работ по координации ТВ- и FM-вещания и освобождению радиочастотных диапазонов 700/800 МГц, о чем ранее было достигнуто соглашение на переговорах в Баку 10–12 июня 2025 года.

По итогам встречи принято решение продолжить сотрудничество по данным направлениям.