Азербайджан и Иран договорились о техническом регулировании мобильных сетей в приграничных районах
- 21 октября, 2025
- 16:16
Азербайджан и Иран достигли технических соглашений по регулированию мобильных сетей в приграничных районах двух стран.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, договоренности были достигнуты на встрече в Тегеране.
Стороны обсудили вопросы функционирования существующих и перспективных сетей связи, а также результаты работ по координации ТВ- и FM-вещания и освобождению радиочастотных диапазонов 700/800 МГц, о чем ранее было достигнуто соглашение на переговорах в Баку 10–12 июня 2025 года.
По итогам встречи принято решение продолжить сотрудничество по данным направлениям.
