Азербайджан и Иран намерены подписать два новых документа

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня будет обсуждаться подписание двух межправительственных документов между Азербайджаном и Ираном".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр связи и высоких технологий Али Аббасов на проходящей в Баку IV Национальной Выставке Филателии, организованной компанией "Азермарка" и Союзом Филателистов Азербайджана.

По словам А.Аббасова, эти документы являются проектами соглашения о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном, один из которых касается почтовой сферы, другой - сферы информационно-коммуникационных технологий.

Подписание документов будет обсуждаться с находящимся с визитом в Баку министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.