Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в области ИКТ

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, который находится с визитом в Азербайджане для участия во втором заседании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техниче

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, который находится с визитом в Азербайджане для участия во втором заседании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече обсуждались экономические отношения между двумя странами, в том числе сотрудничество в сфере ИКТ.

Была выражена уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию существующих связей.

В ходе встречи было отмечено, что цифровая трансформация и инновационное развитие входят в число приоритетных вопросов повестки дня правительства Азербайджана.

В завершение министр Рашад Набиев выразил благодарность иракской стороне за поддержку позиции нашей страны при принятии в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества резолюций, призывающих к предотвращению военной агрессии Армении против Азербайджана, освобождению оккупированных территорий и возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли.