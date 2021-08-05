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Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в области ИКТ

Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в области ИКТ Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, который находится с визитом в Азербайджане для участия во втором заседании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техниче
ИКТ
5 августа 2021 г. 18:35
Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в области ИКТ

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, который находится с визитом в Азербайджане для участия во втором заседании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече обсуждались экономические отношения между двумя странами, в том числе сотрудничество в сфере ИКТ.

Была выражена уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию существующих связей.

В ходе встречи было отмечено, что цифровая трансформация и инновационное развитие входят в число приоритетных вопросов повестки дня правительства Азербайджана.

В завершение министр Рашад Набиев выразил благодарность иракской стороне за поддержку позиции нашей страны при принятии в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества резолюций, призывающих к предотвращению военной агрессии Армении против Азербайджана, освобождению оккупированных территорий и возвращению вынужденных переселенцев на свои родные земли.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Iraq discuss cooperation in ICT
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İraq İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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