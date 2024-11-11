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Азербайджан и IMO обсудили пути развития Среднего коридора

Азербайджан и IMO обсудили пути развития Среднего коридора Азербайджан и IMO обсудили пути развития Среднего коридора
ИКТ
11 ноября 2024 г. 15:38
Азербайджан и IMO обсудили пути развития Среднего коридора

Азербайджан и Международная морская организация (IMO) обсудили пути развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Как передает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

Обсуждения состоялись в рамках встречи с генеральным секретарем IMO Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Азербайджане.

"Обсудили вопросы сотрудничества, в частности возможности развития Среднего коридора. Мы также рассмотрели вопрос создания регионального учебного центра", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s IMO explores issues for dev’t of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizin inkişafı istiqamətində görülə biləcək işlər müzakirə edilib

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