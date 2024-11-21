Азербайджан и Чили обсудили сотрудничество в рамках Международного транспортного форума

19:54

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Чили в рамках Международного транспортного форума.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы встретились с министром транспорта и телекоммуникаций Чили Хуаном Карлосом Муньосом, находящимся с визитом в нашей стране. Мы обменялись мнениями об определении приоритетов форума, в котором Азербайджан будет председательствовать в следующем году, и изучении опыта Чили в этом направлении", - отметил он.