Азербайджан и Чад расширяют сотрудничество в области цифрового развития

Заместитель министра цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана Самир Мамедова в ходе встречи с министром связи, цифровой экономики и цифровизации Чада Букаром Мишелем обсудил вопрос подготовки в кратчайшие сроки плана действий, охватывающий все сферы двухстороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на МЦРТ, с этой целью ожидается визит специалистов из Азербайджана в Чад. Чад со своей стороны намерен изучить опыт Азербайджана в направлении создания дата-центра.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами. Была предоставлена информация о проектах, реализуемых в Азербайджане в этой области, особенно о платформе mygov, системе цифровой подписи SİMA . Были рассмотрены возможности применения опыта цифрового развития Азербайджана в Чаде.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам кибербезопасности, возможной поддержки с азербайджанской стороны в развития человеческого капитала в Чаде, а также привлечения студентов к обучению в сфере ИКТ в Азербайджане.