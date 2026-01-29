Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Азербайджан и Чад расширяют сотрудничество в области цифрового развития

    ИКТ
    • 29 января, 2026
    • 17:32
    Азербайджан и Чад расширяют сотрудничество в области цифрового развития

    Заместитель министра цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана Самир Мамедова в ходе встречи с министром связи, цифровой экономики и цифровизации Чада Букаром Мишелем обсудил вопрос подготовки в кратчайшие сроки плана действий, охватывающий все сферы двухстороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЦРТ, с этой целью ожидается визит специалистов из Азербайджана в Чад. Чад со своей стороны намерен изучить опыт Азербайджана в направлении создания дата-центра.

    На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами. Была предоставлена информация о проектах, реализуемых в Азербайджане в этой области, особенно о платформе mygov, системе цифровой подписи SİMA . Были рассмотрены возможности применения опыта цифрового развития Азербайджана в Чаде.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам кибербезопасности, возможной поддержки с азербайджанской стороны в развития человеческого капитала в Чаде, а также привлечения студентов к обучению в сфере ИКТ в Азербайджане.

    Чад Минцифры дата-центр кибербезопасность цифровое развитие
    Фото
    RİNN Çadla əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planının qısa müddətdə hazırlanmasını razılaşdırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:11

    В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатов

    Бизнес
    17:55

    На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:54

    ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандалом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

    Инфраструктура
    17:52

    Король Дании в феврале посетит Гренландию

    Другие страны
    17:51

    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%

    Финансы
    17:47

    Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c Путиным

    Другие страны
    17:44

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    Финансы
    17:33

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 5,8 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    Лента новостей