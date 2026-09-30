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    Азер Амирасланов: Господдержка инновационного бизнеса должна давать экономический результат

    ИКТ
    • 30 сентября, 2026
    • 12:59
    Азер Амирасланов: Господдержка инновационного бизнеса должна давать экономический результат

    В Милли Меджлисе предложили увязать государственную поддержку инновационного предпринимательства с показателями экспорта и валютными поступлениями, а 20-процентную льготу при закупках закрепить как обязательную норму.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на первом пленарном заседании осенней сессии парламента, состоявшемся сегодня.

    По его словам, предложения президента направлены на ускорение развития инновационной экономики, оказание разносторонней государственной поддержки этой сфере и стимулирование привлечения частных инвестиций.

    При первоначальном подходе предусмотренные для сектора льготы применялись в общем порядке. Предлагаемые изменения связывают предоставление государственной поддержки инновационной деятельности с конкретными критериями, показателями экспорта и валютными поступлениями.

    Одним из важных изменений Амирасланов назвал более точное определение сферы применения льгот и направление государственной поддержки непосредственно на частное инновационное предпринимательство.

    Для создания условий для формирования рынка и спроса на инновационную продукцию государство устанавливает 20-процентную льготу при закупках. В новой редакции закона она закрепляется как императивная, то есть обязательная норма.

    Кроме того, в обновленный закон включаются важные дополнения, касающиеся защиты прав предпринимателей - участников инновационной экономики.

    "Таким образом, государство продолжает поддерживать инновационное предпринимательство, но на основе прозрачных критериев нацеливает эту поддержку на достижение конкретного экономического результата", - отметил депутат.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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