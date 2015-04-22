 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Аудитория мессенджера WhatsApp, перевалила за 800 млн пользователей

    350 млн из которых добавились за последний год

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Мессенджер WhatsApp теперь обслуживает 800 млн. активных пользователей.

    Как передает Report, об этом сооснователь приложения Ян Кум пишет на своей странице в Facebook.

    При этом он отметил, что активные и зарегистрированные пользователи — это не одно и то же, намекая, что аккаунтов в WhatsApp значительно больше.

    Напомним, сервис WhatsApp был открыт в 2009 году, объявив себя альтернативой SMS. В феврале 2014 года компанию Яна Кума купила крупнейшая соцсеть Facebook за 19 млрд. долларов, из которых 4 млрд. доллара были выплачены наличными. В момент покупки активная аудитория WhatsApp насчитывала 450 млн. подписчиков. С тех пор аудитория мессенджера прирастает как на дрожжах — около 350 млн. человек за год, из которых 200 млн. новых пользователей зарегистрировалось всего за 8 месяцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi