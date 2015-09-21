Армия США протестировала четырехногого робота

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Корпус морской пехоты США провел испытания четырехногого робота Spot, разработанного американской компанией Boston Dynamics.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель Морской Пехоты США на пресс-конференции.

"Это были оценочные испытания, которые позволят военным принять решение о необходимости таких роботов в войсках. Во время проверок, состоявшихся на базе "Куантико", Spot первым заходил в здания, искал в них возможных противников и заглядывал за угол. Данные об обнаруженных целях робот передавал на пульт оператора", - рассказывает представитель.

"Робота проверяли в условиях пересеченной местности, леса и городской застройки. Морская пехота США намерена провести еще серию проверок четырехногого робота. В перспективе американские военные намерены использовать таких роботов для разведки, патрулирования и переноски грузов", - подытожил представитель силового ведомства.