Apple заявила о сокращении поставок iPhone по всему миру

Компания Apple заявила о временном сокращении поставок iPhone по всему миру из-за ситуации с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании. В сообщении отмечается, что производство смартфонов за пределами провинции Хубэй, которая закрыта на карантин, растет медленнее, чем прогнозировали в Apple.

«Здоровье и благополучие каждого сотрудника является нашим главным приоритетом, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими экспертами в области здравоохранения. Сокращения поставок iPhone будут временно влиять на наши доходы по всему миру», — говорится в заявлении компании.

Второй фактор, который сказался на спросе на продукцию компании — то, что многие магазины Apple в Китае закрыты из-за карантина, а часть работает по сокращенному графику. Магазины постепенно открываются, корпоративные офисы Apple и контакт-центры в Китае работают в прежнем режиме.