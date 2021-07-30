Apple запатентовала новую полезную функцию для своих смартфонов

Apple запатентовала технологию размещения сенсоров под дисплеем, пишет Forbes.

Apple запатентовала технологию размещения сенсоров под дисплеем, пишет Forbes.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, благодаря этому компания сможет разместить камеру, датчики освещенности, отпечатков пальцев и распознавания лиц под стеклом экрана.

В патенте указывается, что iPhone сможет направлено принимать свет, проходящий через экран. Для этого в области расположения камеры и датчиков будет снижена плотность расположения пикселей.

Эта технология позволит полностью избавиться от "челки" на дисплее смартфона и увеличить его рабочую зону.