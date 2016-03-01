Apple выиграла у ФБР суд в Нью-Йорке

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Суд в Нью-Йорке отказался обязать компанию Apple помогать ФБР во взломе мобильного телефона, принадлежавшего обвиняемому по делу о наркоторговле, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Иск был подан еще в октябре – за несколько месяцев до громкого скандала, разгоревшегося недавно в Калифорнии вокруг аналогичной тяжбы ФБР с Apple. Следователи требовали обязать компанию помочь получить доступ к сохраненной в телефоне информации.

В своем решении судья написал, что действующее законодательство не обязывает Apple выполнять требования ФБР против своей воли. В связи с этим иск было решено отклонить в полном объеме. Министерство юстиции США пообещало обжаловать решение.

Постановление нью-йоркского суда формально не может считаться прецедентом при рассмотрении жалобы Apple на решение калифорнийского суда. В то же время американские СМИ считают, что победа в Нью-Йорке все равно дает компании определенное преимущество.