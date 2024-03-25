Apple внедрит в новые iPhone китайский искусственный интеллект

Apple рассматривает возможность использования генеративного искусственного интеллекта Baidu в iPhone и других своих устройствах, предназначенных для рынка Китая.

Apple рассматривает возможность использования генеративного искусственного интеллекта Baidu в iPhone и других своих устройствах, предназначенных для рынка Китая.

Как передает Report со ссылкой на издание Bloomberg, Apple провела первые переговоры об использовании технологии генеративного искусственного интеллекта Baidu в своих гаджетах, сообщает издание со ссылкой на анонимные источники, знакомые с этим вопросом. Американская компания ищет местного партнера, поскольку китайские регулирующие органы строго модерируют контент, производимый генеративными ИИ.

Baidu считается одним из лидеров в области искусственного интеллекта в Китае, где стартапы и технологические гиганты инвестируют миллиарды в разработку собственных аналогов ChatGPT. Основополагающее творение OpenAI и другие зарубежные похожие сервисы недоступны в жестко регулируемой онлайн-сфере Китая.

Baidu – не первая компания, имеющая большие успехи в сфере ИИ, с которой Apple вела переговоры за последнее время. До этого СМИ сообщили, что IT-гигант из Купертино также ведет переговоры с OpenAI и Google на предмет возможности арендовать их ИИ-сервисы для будущих iPhone и iOS.

Кроме того, Apple является не первой иностранной компанией, которая решила использовать ИИ Baidu в своих смартфонах, предназначенных для рынка Китая. До этого аналогичным образом поступила Samsung: южнокорейский IT-гигант заменил Gemini от Google в смартфонах серии Galaxy S24 на решение от Baidu.