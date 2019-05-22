​Apple выпустила обновлённый MacBook Pro

Корпорация Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Pro.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным компании, модели последней версии будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений. Как и ранее, MacBook Pro представят в двух размерах — 13 и 15 дюймов, а также в цветах "серебристый" и "серый космос".

Сообщается, что шести- и восьмиядерными процессорами обзаведётся ноутбук большой версии. В 13-дюймовом MacBook Pro будет четырёхъядерный процессор. Обновлённые компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar, как и их предшественники.