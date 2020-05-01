Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone

Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019—2020 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила 33,4 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании, выручка Apple за полугодие выросла на 5,5%, до 150,1 млрд долларов США.

При этом во втором финансовом квартале чистая прибыль Apple снизилась на 2,7%, до 11,2 млрд долларов США (при объеме продаж 58,3 млрд долларов США). В частности, выручка от продаж iPhone во втором квартале сократилась на 6,7%, составив 28,9 млрд долларов США, Mac — снизилась на 3%, до 5,3 млрд долларов США, iPad — на 10%, до 4,3 млрд долларов США.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, поднялись на 22,5%, до 6,2 млрд долларов США, а подразделения Services — выросли на 16,6%, до рекордных 13,3 млрд долларов США.

Напомним, что в первом квартале 2019—2020 финансового года Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в 91,8 млрд долларов США. Ранее Bloomberg сообщил, что Apple выпустит четыре новых смартфона, их дизайн будет напоминать последние версии планшетов iPad.