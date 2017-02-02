Apple разрабатывает собственные чипы для MacBook

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Компания Apple занимается разработкой своих собственных чипов для ноутбуков MacBook с целью сократить зависимость от своего основного поставщика чипов — компании Intel.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg Tech со ссылкой на источники.

Один такой чип под названием T1 уже используется компанией в новом MacBook Pro: в его задачи входит обеспечение питанием сенсорной панели над клавиатурой (TouchBar). Новая разработка компании под кодовым названием T310 в перспективе может взять на себя обработку процессов, требующих малого заряда энергии. Чипсеты будут построены на архитектуре ARM и будут работать в связке с процессором от Intel.

Основная задача использования таких ARM-чипов — экономия энергии. В настоящее время функционал MacBook предусматривает возможность получать электронную почту, скачивать обновления и синхронизировать данные в спящем режиме. Это требует сравнительно мало энергии, но с переходом на ARM-архитектуру энергопотребление сократится еще сильнее.

Создание нового ARM-чипа является частью стратегии компании по восстановлению своей независимости от Intel и других разработчиков чипов. Инженеры Apple полагают, что собственное «железо» позволит компании получить более тесную интеграцию программных и аппаратных компонентов устройств. Apple намерена избавиться от чипов Intel в ноутбуках и настольных компьютерах уже в краткосрочной перспективе, сообщили Bloomberg источники.