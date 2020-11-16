Apple признала проблемы с iPhone 12

Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов.
Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.
В разделе технической поддержки на сайте Apple появился новый документ, в котором описаны проблемы со слуховыми аппаратами. Специалисты компании заметили, что в ряде случаев пользователи аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.
Инженеры Apple заявили, что компания признает проблемы со слуховыми аппаратами и обещает исправить ошибки в будущем обновлении. В ожидании апдейта специалисты посоветовали обновить смартфоны до актуальной версии iOS 14.2.