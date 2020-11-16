Apple признала проблемы с iPhone 12

Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов

Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.

В разделе технической поддержки на сайте Apple появился новый документ, в котором описаны проблемы со слуховыми аппаратами. Специалисты компании заметили, что в ряде случаев пользователи аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.

Инженеры Apple заявили, что компания признает проблемы со слуховыми аппаратами и обещает исправить ошибки в будущем обновлении. В ожидании апдейта специалисты посоветовали обновить смартфоны до актуальной версии iOS 14.2.