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Apple признала проблемы с iPhone 12

Apple признала проблемы с iPhone 12 Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов
ИКТ
16 ноября 2020 г. 21:16
Apple признала проблемы с iPhone 12

Представители Apple заявили, что смартфоны актуальной серии могут нарушить работу слуховых аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.

В разделе технической поддержки на сайте Apple появился новый документ, в котором описаны проблемы со слуховыми аппаратами. Специалисты компании заметили, что в ряде случаев пользователи аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.

Инженеры Apple заявили, что компания признает проблемы со слуховыми аппаратами и обещает исправить ошибки в будущем обновлении. В ожидании апдейта специалисты посоветовали обновить смартфоны до актуальной версии iOS 14.2.

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