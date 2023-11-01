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Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью

Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью Компания Apple прекратила продажи ноутбуков с сенсорной панелью Touch Bar.
ИКТ
1 ноября 2023 г. 05:19
Apple прекратила продажи MacBook с сенсорной панелью

Компания Apple прекратила продажи ноутбуков с сенсорной панелью Touch Bar.

Как передает Report со ссылкой на издание The Verge, после анонса MacBook Pro на чипах семейства M3 американская компания обновила свой сайт. Журналисты портала обратили внимание, что из продажи исчезли MacBook с сенсорной панелью Touch Bar, предназначенной для альтернативного способа ввода данных.

Последним ноутбуком Apple с Touch Bar оказалсь 13-дюймовая модель MacBook Pro. Судя по обновленному сайту Apple, корпорация Тима Кука отказалась не только от ноутбуков с сенсорной панелью, но и 13-дюймовых компьютеров.

Впервые ноутбуки с Touch Bar появились в линейке Apple в 2016 году. "Хотя у сенсорной панели были свои поклонники, она не была достаточно популярной, чтобы Apple могла придерживаться этого элемента в долгосрочной перспективе", - отметил автор The Verge Джей Питерс. Выпуская обновленные MacBook Pro на 14 и 16 дюймов в 2021 году, компания отказалась от сенсорной панели.

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