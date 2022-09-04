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Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14

Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14 Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8.
ИКТ
4 сентября 2022 г. 23:26
Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно последним утечкам, AirPods Pro 2 получат обновленный чип H2, который обеспечит поддержку фирменного Lossless-кодека, стандарта Bluetooth LE Audio, а также более хорошее качество звука и улучшенную автономность.

По некоторым слухам, наушники смогут отслеживать физическую активность владельца, в том числе измерять температуру тела.

Внешне AirPods Pro 2 не получат каких-либо изменений. Дизайн кейса также останется прежним, однако на нижней части корпуса появятся отверстия для динамика, который должен упростить поиск наушников и кейса через приложение "Локатор".

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