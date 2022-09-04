Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8.
Как передает Report со ссылкой на
По некоторым слухам, наушники смогут отслеживать физическую активность владельца, в том числе измерять температуру тела.
Внешне AirPods Pro 2 не получат каких-либо изменений. Дизайн кейса также останется прежним, однако на нижней части корпуса появятся отверстия для динамика, который должен упростить поиск наушников и кейса через приложение "Локатор".