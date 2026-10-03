Эксперт: Транзитный потенциал Азербайджана формировался более 20 лет

В этом году объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана должен достичь 16 млн тонн, а в долгосрочной перспективе этот показатель планируется довести до 30 млн тонн.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Эльданиз Амиров, комментируя выступление президента Ильхама Алиева на VIII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

По словам эксперта, долгосрочная транспортная стратегия страны формирует серьезный потенциал для расширения транзитных возможностей. Текущие результаты стали возможны благодаря последовательной транспортной политике, которая реализуется уже более 20 лет. Еще до того, как глобальная логистика обрела нынешнее значение, Азербайджан направлял крупные государственные и внешние инвестиции в порты, железные и автомобильные дороги, судоходство и авиацию.

"Этот процесс осуществлялся как за счет государственных инвестиций, так и за счет привлечения иностранных инвестиций. Большое преимущество стране обеспечивает географическое расположение на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также Юго-Запад и Север-Запад. Проекты вроде китайской инициативы "Один пояс, один путь" и TRACECA сыграли ключевую роль в формировании транзитного потенциала задолго до того, как понятия "Средний коридор" и "Север-Юг" получили широкое распространение", - сказал эксперт.

Э. Амиров отметил, что создание мультимодальных транспортных систем открывает еще большие перспективы. В частности, продолжается расширение возможностей Бакинского международного морского торгового порта в Аляте с увеличением пропускной способности с 15 до 25 млн тонн в год, а также развитие ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс.

По его мнению, особую роль в транзитном потенциале играет Каспийское море. "На фоне геополитических рисков на северных и южных маршрутах надежность каспийского сегмента растет, превращая Средний коридор в стратегическое направление для поставок из Китая в Европу".

Таким образом, на фоне глобальной нестабильности Азербайджан выделяется политической и экономической стабильностью, развитой инфраструктурой и безопасными альтернативными маршрутами, что полностью отражает реалии, озвученные в выступлении главы государства.