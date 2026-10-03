В Берлине три человека пострадали при нападении с ножом

В Берлине в результате нападения с ножом трое мужчин получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают германские медиа со ссылкой на городскую полицию.

Сообщается, что в берлинском Оттопарке разгорелся конфликт между несколькими людьми. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, они обнаружили трех пострадавших возле детской площадки.

Подробности об инциденте не сообщаются. Начато расследование.