В Берлине три человека пострадали при нападении с ножом
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 14:58
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В Берлине в результате нападения с ножом трое мужчин получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщают германские медиа со ссылкой на городскую полицию.
Сообщается, что в берлинском Оттопарке разгорелся конфликт между несколькими людьми. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, они обнаружили трех пострадавших возле детской площадки.
Подробности об инциденте не сообщаются. Начато расследование.
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