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    В Берлине три человека пострадали при нападении с ножом

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 14:58
    В Берлине три человека пострадали при нападении с ножом

    В Берлине в результате нападения с ножом трое мужчин получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают германские медиа со ссылкой на городскую полицию.

    Сообщается, что в берлинском Оттопарке разгорелся конфликт между несколькими людьми. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, они обнаружили трех пострадавших возле детской площадки.

    Подробности об инциденте не сообщаются. Начато расследование.

    Вооруженное нападение Берлин (ФРГ) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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