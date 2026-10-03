Рашад Расуллу: В Азербайджане проделана большая работа по созданию спортивной инфраструктуры
- 03 октября, 2026
- 14:57
Будьте в курсе главных новостей!
Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана значительная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке спортсменов и организации престижных международных спортивных соревнований.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.
Представитель федерации поделился своими мыслями на церемонии жеребьевки чемпионата мира, который состоится в Баку.
"Для Азербайджана большая честь в очередной раз принимать чемпионат мира по дзюдо и приветствовать международную семью дзюдо в нашей столице. Развитие спорта в Азербайджане всегда пользовалось вниманием и поддержкой на самом высоком уровне. Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана значительная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке спортсменов и организации престижных международных спортивных соревнований", - сказал он.
Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене в Баку.