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    Рашад Расуллу: В Азербайджане проделана большая работа по созданию спортивной инфраструктуры

    Спорт
    • 03 октября, 2026
    • 14:57
    Рашад Расуллу: В Азербайджане проделана большая работа по созданию спортивной инфраструктуры

    Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана значительная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке спортсменов и организации престижных международных спортивных соревнований.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

    Представитель федерации поделился своими мыслями на церемонии жеребьевки чемпионата мира, который состоится в Баку.

    "Для Азербайджана большая честь в очередной раз принимать чемпионат мира по дзюдо и приветствовать международную семью дзюдо в нашей столице. Развитие спорта в Азербайджане всегда пользовалось вниманием и поддержкой на самом высоком уровне. Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проделана значительная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке спортсменов и организации престижных международных спортивных соревнований", - сказал он.

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене в Баку.

    Федерация дзюдо Азербайджана Чемпионат мира по дзюдо Национальная гимнастическая арена
    ACF rəsmisi: "Azərbaycanda müasir idman infrastrukturunun yaradılması üzrə mühüm işlər görülüb"
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