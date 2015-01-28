Apple показала рекордную прибыль в 18 млрд. долларов в первом квартале

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Компания Apple в первом квартале финансового года показала крайне позитивные результаты, которые превзошли самые оптимистичные прогнозы. Доход компании составил 74,6 млрд. долларов, а число проданных за квартал айфонов составило 74,5 млн. устройств.

Согласно квартальной отчетности компании, чистая прибыль за акцию выросла на 48% и составила 3,06 доллара. Доход компании вырос с 56,7 млрд. долларов за тот же квартал в прошлом году до 74,6 млрд. долларов.

Чистая прибыль компании составила 18 млрд. долларов, а квартальный денежный поток от операций составил 33,7 млрд. долларов. Все эти показатели являются для компании рекордными. Доля международных продаж составила 65% от квартального дохода, валовая квартальная прибыль составила 39,9 процента в сравнении с 37,9 процента годом ранее.

Все эти показатели, как отмечает Report со ссылкой на РБК, являются для компании рекордными.

Что касается наличных денежных средств, то у Apple этот показатель достиг 178 млрд. долларов, на эти средства компания смогла бы купить 480 компаний из 500, которые составляют фондовый индекс S&P 500, куда включены компании с американских фондовых бирж с наибольшей капитализацией. В квартальном отчете компании указывается, что позитивных финансовых результатов Apple достигла благодаря росту доходов от продаж iPhone и компьютеров Mac, а также рекордным показателям продаж в AppStore.