​Apple показала новые "iPhone 6s" и "iPhone 6s Plus"

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В рамках масштабной презентации, которая проходит на базе спорткомплекса Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско, компания Apple представила новые модели популярного смартфона iPhone.

Как передает Report, на сей раз поклонников гаджетов Apple порадуют сразу две версии легендарного гаджета - iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

По словам главы компании Тима Кука, новая модель iPhone отличается от предыдущих абсолютно всем. Цветовая линейка гаджета пополнилась новым оттенком розового золота. Также сохранились и классические для iPhone 6 корпусы темно-серого, серебряного и золотого цветов.

Разработчики сообщили, что у новой модели популярного смартфона двухъядерный процессор, дисплей Retina. В iPhone 6S и iPhone 6S Plus будет реализована новые технологии — 3DTouch и Force Touch (при нажатии на экран телефон будет распознавать силу давления.)

Новый процессор А9 быстрее своего предшественника на 70%. Обновления коснулись также биометрического датчика, Touch ID 2 также стал быстрее и точнее.

Ранее СМИ сообщали, что в Сиднее около официального магазина Apple Store желающие первыми заполучить новинку уже начали разбивать палатки.