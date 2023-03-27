Apple поглотила стартап, связанный с искусственным интеллектом

Apple приобрела американский стартап WaveOne, который занимается разработкой алгоритмов сжатия видео на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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Намеки на слияние Apple и WaveOne появились еще в январе 2023 года. Тогда сайт WaveOne перестал работать, а люди, которые раньше числились в стартапе, стали сотрудниками Apple.
"Мы начали свой путь в WaveOne, понимая, что машинное обучение и видеотехнологии глубокого обучения потенциально могут изменить мир. Apple увидела этот потенциал и воспользовалась возможностью, чтобы добавить его в свой портфель технологий", – написал Станкош.
Отметим, что Apple не стала афишировать сделку.