Apple поглотила стартап, связанный с искусственным интеллектом

Apple приобрела американский стартап WaveOne, который занимается разработкой алгоритмов сжатия видео на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Apple приобрела американский стартап WaveOne, который занимается разработкой алгоритмов сжатия видео на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на издание TechCrunch, об этом заявил глава отдела продаж и развития бизнеса WaveOne Боб Станкош.

Намеки на слияние Apple и WaveOne появились еще в январе 2023 года. Тогда сайт WaveOne перестал работать, а люди, которые раньше числились в стартапе, стали сотрудниками Apple.

"Мы начали свой путь в WaveOne, понимая, что машинное обучение и видеотехнологии глубокого обучения потенциально могут изменить мир. Apple увидела этот потенциал и воспользовалась возможностью, чтобы добавить его в свой портфель технологий", – написал Станкош.

Отметим, что Apple не стала афишировать сделку.