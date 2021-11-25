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Apple намерена информировать своих клиентов о попытках взлома их гаджетов

Apple намерена информировать своих клиентов о попытках взлома их гаджетов Американская компания Apple намерена оповещать пользователей своих устройств о попытках взлома со стороны "хакеров, спонсируемых правительствами".
ИКТ
25 ноября 2021 г. 19:43
Apple намерена информировать своих клиентов о попытках взлома их гаджетов

Американская компания Apple намерена оповещать пользователей своих устройств о попытках взлома со стороны "хакеров, спонсируемых правительствами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на своем сайте.

"Оповещения об угрозах созданы для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью хакерских группировок, действующих по указанию правительств. Эти пользователи становятся целью [кибератак] из-за того, кем они являются и чем занимаются. В отличие от обычных киберпреступников спонсируемые государством злоумышленники могут располагать огромными ресурсами, а их объектом выступает небольшая, но определенная группа людей", - написано в сообщении компании. Дополнительно указывается, что большинство клиентов не столкнутся с подобной опасностью.

Компания отмечает, что не станет раскрывать характерные признаки слежки за пользователями, исходя из которых она будет их оповещать, поскольку это даст возможность хакерам приспособиться к системе защиты ее продукции. По словам Apple, подобные группировки обладают высоким мастерством и существенным финансированием. Они признают, что часть оповещений могут быть ложными, а некоторые кибератаки могут остаться незамеченными.

По информации агентства Reuters, в среду Apple разослала подобные оповещения политическим активистам в Таиланде, которые были известны своим критическим отношением к правительству. Сообщения о возможном взломе получили журналисты в Сальвадоре, политики в Уганде, пишет портал TechCrunch.

Во вторник Apple подала иск в отношении израильской компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями ее устройств. В иске была представлена информация о том, как NSO Group использовала уязвимости программного обеспечения устройств пользователей и устанавливала на них троянскую программу Pegasus.

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