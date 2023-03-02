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Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро

Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро В течение ближайших шести лет Apple инвестирует в мюнхенский центр разработки чипов (Silicon Design Centre) €1 млрд.
ИКТ
2 марта 2023 г. 23:11
Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро

В течение ближайших шести лет Apple инвестирует в мюнхенский центр разработки чипов (Silicon Design Centre) €1 млрд.

Как передает Report, сообщение об этом появилось в официальном блоге корпорации.

В Apple утверждают, что Мюнхен является крупнейшим инженерным центром компании в Европе. Немецкие специалисты являются частью инноваций, которые уже не первый год радуют клиентов Apple по всему миру.

"Наши инженеры в Мюнхене находятся на переднем крае прогресса и помогают разрабатывать новые технологии, которые мы используем в наших продуктах. Apple присутствует в Мюнхене уже более 40 лет, но мы никогда не были так взволнованы тем, что нас ожидает здесь в будущем", – заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

В компании уточнили, что выделенные средства пойдут на разработку и строительство «ультрасовременного исследовательского центра» на Зайдель Штрассе. В частности, в нем расположатся лабораторное пространство и современный дизайн-центр.

Отмечается, что в прошлом исследователи из Мюнхена уже внесли огромный вклад в развитие техники Apple. Например, силами немецких инженеров были разработаны процессоры серии М2, некоторые контроллеры питания и системы сотовой связи.

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