В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий

В Джебраиле по случаю Дня города организовали мастер-классы по рисованию для детей, творческую выставку, представление кукольного театра и торжественную концертную программу.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

На творческой выставке показали рисунки и другие поделки детей, для них были проведены мастер-классы по рисованию. Затем выездная труппа кукольного театра показала спектакль для детей.

На концерте, организованном для жителей и гостей города, выступили солисты и танцевальный ансамбль Азербайджанской государственной академической филармонии. В рамках программы были представлены произведения азербайджанских композиторов, образцы национальной музыки, а также азербайджанские национальные танцы.

Мероприятие, приуроченное ко Дню города Джебраила, было организовано Министерством культуры Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах при поддержке спецпредставительства президента в упомянутых районах.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 31 июля 2023 года 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила.