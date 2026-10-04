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    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 18:46
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий

    В Джебраиле по случаю Дня города организовали мастер-классы по рисованию для детей, творческую выставку, представление кукольного театра и торжественную концертную программу.

    Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

    На творческой выставке показали рисунки и другие поделки детей, для них были проведены мастер-классы по рисованию. Затем выездная труппа кукольного театра показала спектакль для детей.

    На концерте, организованном для жителей и гостей города, выступили солисты и танцевальный ансамбль Азербайджанской государственной академической филармонии. В рамках программы были представлены произведения азербайджанских композиторов, образцы национальной музыки, а также азербайджанские национальные танцы.

    Мероприятие, приуроченное ко Дню города Джебраила, было организовано Министерством культуры Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах при поддержке спецпредставительства президента в упомянутых районах.

    Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 31 июля 2023 года 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила.

    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
    День города Джебраил
    Фото
    Cəbrayıl Şəhəri Günü münasibətilə bir sıra tədbirlər keçirilib
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