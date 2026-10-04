В Джебраиле по случаю Дня города организовали ряд мероприятий
- 04 октября, 2026
- 18:46
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В Джебраиле по случаю Дня города организовали мастер-классы по рисованию для детей, творческую выставку, представление кукольного театра и торжественную концертную программу.
Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.
На творческой выставке показали рисунки и другие поделки детей, для них были проведены мастер-классы по рисованию. Затем выездная труппа кукольного театра показала спектакль для детей.
На концерте, организованном для жителей и гостей города, выступили солисты и танцевальный ансамбль Азербайджанской государственной академической филармонии. В рамках программы были представлены произведения азербайджанских композиторов, образцы национальной музыки, а также азербайджанские национальные танцы.
Мероприятие, приуроченное ко Дню города Джебраила, было организовано Министерством культуры Азербайджана и Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах при поддержке спецпредставительства президента в упомянутых районах.
Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 31 июля 2023 года 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила.