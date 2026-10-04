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    Мерц сообщил о предстоящей встрече "коалиции желающих" в Берлине

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 17:55
    Мерц сообщил о предстоящей встрече коалиции желающих в Берлине

    Германия, Франция и Великобритания планируют предстоящей зимой провести в Берлине встречу "коалиции желающих" по Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Phoenix, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Киеве.

    "Мы намерены зимой вместе с Францией и Великобританией провести встречу "коалиции желающих" в Берлине для координации дальнейшей помощи", - сообщил он.

    Отметим, что 4 октября Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев.

    Ранее стало известно, что ФРГ выделила Украине масштабный пакет поддержки на сумму более 1,3 млрд евро, включающий военную и энергетическую помощь.

    Фридрих Мерц Федеративная Республика Германия (ФРГ) Великобритания Франция Коалиция желающих Российско-украинский конфликт
    Merts Berlində "istəklilər koalisiyası"nın görüşünün keçiriləcəyini açıqlayıb
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