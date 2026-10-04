Зидан высказался о карьере Роналду: Снимаю перед ним шляпу

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду проводит великую карьеру.

Как передает Report со ссылкой на телеканал RMC Sport, об этом заявил чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан.

Ранее стало известно, что Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне игры третьего тура группового этапа Лиги наций с датчанами (4:2). Нападающий заявил, что в будущем расскажет о причинах подобного решения. Форвард не вышел на поле в игре второго тура с норвежцами (2:1). Представители Федерации футбола Португалии на следующей неделе проведут встречу с Роналду и постараются сблизить игрока с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

"Нужно отдать должное его великой карьере. Мне повезло работать с ним, он помог мне выиграть много трофеев. Снимаю шляпу перед Криштиану", - сказал Зидан.

Роналду 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

На счету Роналду 979 голов в карьере, 146 из них - за сборную, 833 - на клубном уровне.

В составе "Реала" Роналду под руководством Зидана трижды выиграл Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018).