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    Зидан высказался о карьере Роналду: Снимаю перед ним шляпу

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 18:37
    Зидан высказался о карьере Роналду: Снимаю перед ним шляпу

    Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду проводит великую карьеру.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал RMC Sport, об этом заявил чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан.

    Ранее стало известно, что Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне игры третьего тура группового этапа Лиги наций с датчанами (4:2). Нападающий заявил, что в будущем расскажет о причинах подобного решения. Форвард не вышел на поле в игре второго тура с норвежцами (2:1). Представители Федерации футбола Португалии на следующей неделе проведут встречу с Роналду и постараются сблизить игрока с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

    "Нужно отдать должное его великой карьере. Мне повезло работать с ним, он помог мне выиграть много трофеев. Снимаю шляпу перед Криштиану", - сказал Зидан.

    Роналду 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

    Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

    На счету Роналду 979 голов в карьере, 146 из них - за сборную, 833 - на клубном уровне.

    В составе "Реала" Роналду под руководством Зидана трижды выиграл Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018).

    Зидан Криштиану Роналду
    Zidan: Ronaldu möhtəşəm karyera qurub
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