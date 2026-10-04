В Судане при авиаударе по грузовику с гумпомощью ООН погиб один человек

В суданском штате Южный Кордофан в результате авиаудара по двум грузовикам, перевозившим гуманитарную помощь Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, погиб водитель одного из транспортных средств.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил портал Sudan Tribune.

В ВПП ООН осудили нападение, заявив, что данные транспортные средства были четко обозначены как гуманитарный транспорт и следовали по ключевому маршруту снабжения между Диллингом и столицей штата Кадугли. Отмечается, что организация продолжает оценку ущерба, нанесенного гуманитарным миссиям в регионе.

Организация призвала к оперативному и беспристрастному расследованию нападения, потребовав привлечь к ответственности виновных в нарушении норм международного права.

Отметим, что этот удар стал девятым зафиксированным властями нападением на сотрудников ВПП в Судане с начала года. Предыдущий инцидент произошел 30 августа вблизи Диллинга, где в результате обстрела было уничтожено 50 тонн экстренной продовольственной помощи.

ВПП оказывает помощь примерно 58 000 местных жителей и перемещенных лиц, лишенных доступа к продовольствию в результате наземных боев и воздушных бомбардировок.

В Судане на сегодняшний день 33,7 миллиона человек, включая 17,3 млн детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи. По данным гуманитарных организаций, приблизительно у 825 тыс. детей в настоящее время фиксируется острое недоедание.