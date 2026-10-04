Азербайджанские гимнасты завоевали шестую медаль на Кубке мира в Италии
Командные
- 04 октября, 2026
- 18:11
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Азербайджанские гимнасты (прыжки на батуте) Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали бронзовую медаль на Кубке мира в итальянском Риччоне.
Как сообщает Report, спортсмены набрали 52,470 балла в синхронной программе.
Этот результат принес Магсуду Махсудову и Гусейну Аббасову третье место на Кубке мира.
Azərbaycanın batut gimnastları Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar
Azerbaijani trampoline gymnasts win bronze at World Cup
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