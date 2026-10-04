Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанские гимнасты завоевали шестую медаль на Кубке мира в Италии

    Командные
    • 04 октября, 2026
    • 18:11
    Азербайджанские гимнасты завоевали шестую медаль на Кубке мира в Италии

    Азербайджанские гимнасты (прыжки на батуте) Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали бронзовую медаль на Кубке мира в итальянском Риччоне.

    Как сообщает Report, спортсмены набрали 52,470 балла в синхронной программе.

    Этот результат принес Магсуду Махсудову и Гусейну Аббасову третье место на Кубке мира.

    Кубок мира по батутной гимнастике
    Azərbaycanın batut gimnastları Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar
    Azerbaijani trampoline gymnasts win bronze at World Cup
    MiniBoss
    MiniBoss

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