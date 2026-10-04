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    Azərbaycanın batut gimnastları Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2026
    • 17:43
    Azərbaycanın batut gimnastları Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar

    Azərbaycanın batut gimnastları Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov İtaliyanın Riççone şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimiz sinxron proqramda 52,470 xal toplayıblar.

    Bu nəticə Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasova Dünya Kubokunda üçüncü yeri qazandırıb.

    Batut gimnastikası Bədii Gimnastika üzrə Dünya Kuboku
    Азербайджанские гимнасты завоевали шестую медаль на Кубке мира в Италии
    Azerbaijani trampoline gymnasts win bronze at World Cup
    MiniBoss
    MiniBoss

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