Azərbaycanın batut gimnastları Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar
Komanda
- 04 oktyabr, 2026
- 17:43
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Azərbaycanın batut gimnastları Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov İtaliyanın Riççone şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimiz sinxron proqramda 52,470 xal toplayıblar.
Bu nəticə Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasova Dünya Kubokunda üçüncü yeri qazandırıb.
Азербайджанские гимнасты завоевали шестую медаль на Кубке мира в Италии
Azerbaijani trampoline gymnasts win bronze at World Cup
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