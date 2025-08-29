Apple и Samsung объединились против Xiaomi в суде

Apple и Samsung направили претензии в адрес китайской компании Xiaomi, потребовав прекратить рекламную кампанию в Индии, в которой продукция брендов напрямую сравнивается с устройствами Xiaomi.

Как передает Report, об этом сообщает The Economic Times.

Рекламная кампания Xiaomi охватила как традиционные, так и цифровые медиа по всей Индии. На первой полосе газеты The Economic Times была опубликована реклама планшета Xiaomi Pad 7 с прямым сравнением с iPad Pro от Apple под заголовком "Think different? Think again" ("Думаешь иначе? Подумай еще раз"). Текст отсылает к культовому слогану Apple "Думай иначе".

Также в социальных сетях распространяются баннеры, где камера iPhone 16 Pro Max противопоставляется камере Xiaomi 15 Ultra - при этом преимущество отдается китайскому устройству.

Xiaomi применила аналогичную стратегию в отношении Samsung в социальных сетях, напрямую критикуя несколько моделей корейского техногиганта. В официальных комментариях представители Apple и Samsung охарактеризовали кампанию как "уничижительную" и заявили о намерении обратиться в суд, если Xiaomi не откажется от текущей маркетинговой стратегии.

В индийском законодательстве допускается сравнительная реклама, однако с оговоркой: сравнение должно быть объективным, фактическим и не носить насмешливого или унизительного характера. По мнению экспертов, действия Xiaomi балансируют на грани допустимого, и возможное судебное разбирательство может стать прецедентом для определения границ рекламной этики в сегменте потребительской электроники.