    "Apple" və "Samsung" məhkəmədə "Xiaomi"yə qarşı birləşib

    İKT
    • 30 avqust, 2025
    • 00:37
    "Apple" və "Samsung" Çinin "Xiaomi" şirkətinə qarşı iddia qaldıraraq Hindistanda markaların məhsullarının birbaşa "Xiaomi" cihazları ilə müqayisə olunduğu reklam kampaniyasını dayandırmasını tələb ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Economic Times" məlumat yayıb.

    "Xiaomi"nin reklam kampaniyası Hindistanda həm ənənəvi, həm də rəqəmsal medianı əhatə edib. "Economic Times" qəzetinin birinci səhifəsində "Fərqli düşün? Yenidən düşün" başlığı altında "Xiaomi Pad 7" planşetinin "Apple"ın iPad Pro-su ilə birbaşa müqayisəsi olan reklam yer alıb. Mətn "Apple"ın ikonik şüarı olan "Fərqli düşünün"ə istinad edir.

    Banner reklamları sosial mediada da yayılır, burada "iPhone 16 Pro Max" kamerası "Xiaomi 15 Ultra" kamerası ilə ziddiyyət təşkil edir - Çin cihazı üstünlük təşkil edir.

    "Xiaomi" sosial mediada Koreya texnologiya nəhənginin bir neçə modelini birbaşa tənqid edərək, "Samsung"a qarşı oxşar strategiya qəbul edib. Rəsmi şərhlərdə "Apple" və "Samsung" nümayəndələri kampaniyanı "alçaldıcı" adlandırıb və "Xiaomi" hazırkı marketinq strategiyasından əl çəkməsə, qanuni tədbirlər görəcəklərini bildiriblər.

    Hindistan qanunları müqayisəli reklamlara icazə verir, lakin bir xəbərdarlıqla: müqayisə obyektiv, faktlara əsaslanmalıdır və istehza və ya alçaldıcı olmamalıdır.

