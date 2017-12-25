Аналитики предрекают падение объема продаж iPhone X в следующие три месяца

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Аналитики рынка смартфонов пересматривают свои прогнозы по объему продаж iPhone X в первом квартале 2018 года, не видя ажиотажа вокруг последней модели, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Аналитик Sinolinc Securitites Чжан Бин считает, что Apple не удастся продать более 35 млн флагманских смартфонов в начале следующего года, - это на 10 млн штук ниже прежнего прогноза компании.

"После того как первая волна спроса была удовлетворена, рынок обеспокоен тем, что высокая цена на iPhone X может отрицательно сказаться на его спросе в первом квартале", - цитирует господина Чжана агентство Bloomberg.

Не верят в успех флагмана Apple и в нью-йоркской JL Warren Capital, которая считает, что продажи новейшего смартфона компании снизятся до 25 млн штук.

Как говорится в письме аналитической компании своим клиентам, прогнозируемое снижение продаж объясняется слабым спросом из-за "высокой цены при нехватке интересных нововведений".

Ранее же тайваньская газета Economic Daily News сообщала, что сама Apple сократила прогноз продаж в первом квартале с 50 млн до 30 млн iPhone X. При этом издание ссылалось на представителей поставщиков американского производителя.