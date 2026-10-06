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    Ана Накашидзе: По дну Каспия может быть проложен второй подводный кабель

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 16:10
    Ана Накашидзе: По дну Каспия может быть проложен второй подводный кабель

    ООО AzerTelecom рассматривает возможность прокладки второго волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, что позволит дополнительно диверсифицировать цифровую инфраструктуру и повысить устойчивость Среднего коридора.

    Как передает Report, об этом заявила CEO AzerTelecom Ана Накашидзе на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "Уже проложенный нами кабель по дну Каспийского моря на данный момент способен обеспечить пропускную способность свыше 400 Тбит/с. Благодаря внедрению усовершенствованной технологии DWDM по мере развития технологий этот показатель может быть увеличен до 600 Тбит/с. Тем не менее, учитывая нынешние темпы роста спроса, решающее значение приобретают не только масштабируемость и объем канала, но и отказоустойчивость, доступность альтернативных маршрутов и надежность трассы. Именно ради обеспечения диверсификации и повышения устойчивости на Каспии будет проложен второй кабель", - заявила А.Накашидзе.

    Как отметила глава компании, для полноценного становления цифровой инфраструктуры вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута странам региона необходимо согласовать нормативно-правовые подходы в части полосы отвода и регистрации прав собственности на цифровые активы.

    "На сегодняшний день в регуляторной базе Азербайджана, равно как и в законодательстве других государств региона, не предусмотрен механизм регистрации цифровых активов. Цифровая эпоха диктует необходимость создания карты кабельных маршрутов с четким закреплением прав собственности. Развитие подводной инфраструктуры также ставит вопрос о процедуре регистрации маршрутов и правовом статусе активов на морском дне", - подчеркнула генеральный директор AzerTelecom.

    Она обратила внимание на то, что потребность в особом регуляторном режиме продиктована спецификой правового статуса Каспийского моря. "Каспийское море представляет собой замкнутый водоем и не подпадает под действие международного морского права. В отличие от других морей, здесь нет нейтральных вод и прямого выхода в Мировой океан, что формирует особые условия для привлечения специализированных судов и проведения работ по прокладке кабелей. Чтобы Средний коридор превратился в полноценный цифровой маршрут на международной карте, партнерам необходимо совместно разработать комплекс технологических, правовых и коммерческих решений", - заключила А. Накашидзе.

    Ана Накашидзе ООО AzerTelecom Волоконно-оптический кабель по дну Каспия Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности
    Ana Nakaşidze: "Xəzərin dibi ilə ikinci sualtı kabel çəkilə bilər"
    Ana Nakashidze: Second subsea cable may be laid across Caspian seabed
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