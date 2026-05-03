Ана Накашидзе: Каспийский подводный кабель усилит развитие Среднего коридора

Прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря создаст новые возможности для развития Среднего коридора.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила CEO AzerTelecom Ана Накашидзе на семинаре, посвященном запуску цифровой магистрали в рамках 59-е ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По ее словам, проект подводного кабеля является прямым отражением усиливающегося импульса к региональной интеграции и сотрудничеству.

"Более того, выходя за рамки взаимодействия внутри Центральной Азии и Южного Кавказа, эти межрегиональные связи открывают двери для развития всего Среднего коридора. Сегодня в этом направлении реализуется множество инициатив в транспорте, энергетике и других сферах. Поскольку цифровая инфраструктура становится новым фундаментом взаимодействия в регионе, значение этого проекта только возрастает", - отметила она.

А. Накашидзе подчеркнула, что "Цифровой шелковый путь" проходит через различные юрисдикции и регуляторные режимы, объединяя государственные и частные компании.

"Создание любого коридора требует гармонизации нормативно-правовой базы. Важно понимать, что это не просто инфраструктура отдельных стран - это система, обеспечивающая обмен данными. В эпоху искусственного интеллекта доступ к технологиям и инструментам ИИ становится ключевым фактором развития. Однако есть аспект, который часто недооценивается, но масштаб имеет значение. Если страна не является частью такого коридора, она не получает необходимого масштаба.

Именно поэтому государства Южного Кавказа, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся интегрироваться в эти потоки, повышая свою привлекательность для гиперскейлеров - крупнейших провайдеров облачных услуг. Это, в свою очередь, способствует развитию компетенций в сфере ИИ и формированию полноценной цифровой экосистемы.

Полагаю, нам уже пора переходить от обсуждения исключительно сложной инфраструктуры, хотя она, безусловно, необходима, к оркестрации и гармонизации всей экосистемы. Возможно, это займет годы, но в итоге мы должны прийти именно к такому подходу", - добавила глава компании.