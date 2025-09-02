    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Amazon инвестирует $4,4 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Новой Зеландии

    ИКТ
    • 02 сентября, 2025
    • 12:04
    Amazon инвестирует $4,4 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Новой Зеландии

    Amazon.com Inc. планирует инвестировать 7,5 млрд новозеландских долларов ($4,4 млрд) в развитие облачной инфраструктуры в Новой Зеландии.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

    Как говорится в пресс-релизе компании, долгосрочные инвестиции будут направлены на строительство и поддержку центров обработки данных (ЦОД) в стране.

    Развитие облачных операций Amazon в Новой Зеландии добавит порядка 10,8 млрд новозеландских долларов к ВВП страны и будет ежегодно поддерживать в среднем более тысячи рабочих мест, ожидают в компании.

    "Запуск операций Amazon Web Services (AWS) в Новой Зеландии поможет удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы по всей стране и даст организациям любого размера возможность ускорить их цифровую трансформацию", - говорится в сообщении.

    Amazon планирует привлечь и подготовить местный персонал для работы в ЦОД.

    Компания также планирует развивать операции AWS в Чили, Саудовской Аравии и Европе.

    ИКТ   Amazon   Новая Зеландия   ЦОД  

