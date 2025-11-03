Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд
Компания Amazon подписала с OpenAI контракт на 38 млрд долларов США.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в рамках контракта Amazon будет предоставлять OpenAI облачные вычислительные услуги Amazon Web Services (AWS), что обеспечит разработчику ChatGPT доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia для обучения и работы его моделей искусственного интеллекта.
Отмечается, что OpenAI сразу же приступит к использованию AWS, а весь запланированный объем мощностей будет введен в эксплуатацию к концу 2026 года. При этом с 2027 году предусмотрено дальнейшее расширение мощностей.
