Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

Компания Amazon подписала с OpenAI контракт на 38 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в рамках контракта Amazon будет предоставлять OpenAI облачные вычислительные услуги Amazon Web Services (AWS), что обеспечит разработчику ChatGPT доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia для обучения и работы его моделей искусственного интеллекта.

Отмечается, что OpenAI сразу же приступит к использованию AWS, а весь запланированный объем мощностей будет введен в эксплуатацию к концу 2026 года. При этом с 2027 году предусмотрено дальнейшее расширение мощностей.