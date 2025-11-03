Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    ИКТ
    • 03 ноября, 2025
    • 19:32
    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    Компания Amazon подписала с OpenAI контракт на 38 млрд долларов США.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что в рамках контракта Amazon будет предоставлять OpenAI облачные вычислительные услуги Amazon Web Services (AWS), что обеспечит разработчику ChatGPT доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia для обучения и работы его моделей искусственного интеллекта.

    Отмечается, что OpenAI сразу же приступит к использованию AWS, а весь запланированный объем мощностей будет введен в эксплуатацию к концу 2026 года. При этом с 2027 году предусмотрено дальнейшее расширение мощностей.

    OpenAI ChatGPT Amazon Amazon Web Services AWS

    Последние новости

    19:32

    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    ИКТ
    19:18
    Видео

    ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"

    Другие страны
    19:12

    В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

    Индивидуальные
    19:07

    В Турции заявили о готовности приложить все усилия для мира на Ближнем востоке

    Другие
    18:59

    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции

    Другие страны
    18:49

    В Армении при обрушении жилого дома погиб мужчина

    В регионе
    18:45

    ЕС обсуждает с Китаем экспортные ограничения и рассматривает встречные меры

    Другие страны
    18:27
    Фото
    Видео

    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

    Здоровье
    18:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей