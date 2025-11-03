"Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar
İKT
- 03 noyabr, 2025
- 19:51
"Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar.
"Report" bu barədə "Reuters"ə istinadən xəbər verir.
Müqavilənin bir hissəsi olaraq, "Amazon" "OpenAI"yə "Amazon Web Services" (AWS) bulud hesablama xidmətləri təqdim edəcək və "ChatGPT" yə süni intellekt modellərini öyrətmək və işlətmək üçün yüz minlərlə "Nvidia GPU"larına giriş imkanı verəcək.
"OpenAI" dərhal AWS-dən istifadə etməyə başlayacaq və planlaşdırılan bütün gücün 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Son xəbərlər
19:56
Nepalda qar uçqunu nəticəsində həlak olan alpinistlərin sayı yeddi nəfərə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:52
"Beşiktaş"dan ayrılan futbolçu "Arsenal"ın məşqlərinə qatılırFutbol
19:51
"Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblarİKT
19:50
Foto
Azərbaycan və Rumıniya media sahəsində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlibMedia
19:45
Ərdoğan: Türkiyə ordusunun istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıqRegion
19:41
Video
Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurubDigər ölkələr
19:26
Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcəkDigər
19:19
Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirirDigər ölkələr
19:09