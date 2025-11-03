İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar

    İKT
    • 03 noyabr, 2025
    • 19:51
    Amazon və OpenAI 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar

    "Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar.

    "Report" bu barədə "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    Müqavilənin bir hissəsi olaraq, "Amazon" "OpenAI"yə "Amazon Web Services" (AWS) bulud hesablama xidmətləri təqdim edəcək və "ChatGPT" yə süni intellekt modellərini öyrətmək və işlətmək üçün yüz minlərlə "Nvidia GPU"larına giriş imkanı verəcək.

    "OpenAI" dərhal AWS-dən istifadə etməyə başlayacaq və planlaşdırılan bütün gücün 2026-cı ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi gözlənilir.

    Amazon OpenAI ChatGPT
    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    Son xəbərlər

    19:56

    Nepalda qar uçqunu nəticəsində həlak olan alpinistlərin sayı yeddi nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:52

    "Beşiktaş"dan ayrılan futbolçu "Arsenal"ın məşqlərinə qatılır

    Futbol
    19:51

    "Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblar

    İKT
    19:50
    Foto

    Azərbaycan və Rumıniya media sahəsində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlib

    Media
    19:45

    Ərdoğan: Türkiyə ordusunun istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıq

    Region
    19:41
    Video

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub

    Digər ölkələr
    19:26

    Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcək

    Digər
    19:19

    Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    19:09

    Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti