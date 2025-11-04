Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономики

На сегодняшний день Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал более 200 проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос на церемонии открытия форума "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ 2025", проходящего в Баку.

По словам А.Дракиноса, деятельность ЕБРР в Азербайджане выходит за рамки традиционного финансирования или технической поддержки.

"Мы стремимся создавать экосистемы, которые поддерживают предпринимателей, укрепляют институты и объединяют рынки. Один из наших ключевых проектов на местном уровне - программа Star Venture. С 2019 года мы реализуем эту инициативу для поддержки стартапов на ранней стадии с высоким потенциалом роста. То, что начиналось как пилотный проект в трех странах, сегодня охватывает 26 рынков, поддерживая более 350 стартапов и 36 акселераторов. С момента запуска программы в Азербайджане в 2022 году более десяти азербайджанских стартапов уже воспользовались ее возможностями, получив доступ к наставничеству, консультациям и инвесторским сетям", - отметил он.

Региональный директор ЕБРР подчеркнул, что поддержка свыше 200 ИКТ-проектов в Азербайджане отражает приверженность ЕБРР развитию сильной цифровой экономики в регионе.

"Наша поддержка не ограничивается инвестициями. Наряду с финансированием мы оказываем техническую помощь через программы Digital Transformation Support Program и Cyber Security Resilience Program, помогая нашим партнерам повышать эффективность и устойчивость к киберугрозам. Например, мы сотрудничаем с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, помогая выявлять и решать задачи цифровизации для обеспечения долгосрочной водной безопасности страны", - добавил А.Дракинос.

Он также отметил важность проекта Strategist IT Hub, официально запущенного в Баку в 2022 году.

"Этот проект, профинансированный ЕБРР, реализован совместно с StrategEast и Центром Четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана. В его рамках 85 молодых специалистов из регионов - Гянджи, Ленкорани, Шеки и Нахчывана - прошли бесплатное обучение в сфере ИТ и получили предложения о трудоустройстве. Это позволило расширить число квалифицированных ИТ-кадров и привлечь новые прямые иностранные инвестиции в Азербайджан. Этот успех демонстрирует, что совместные усилия создают возможности, формирующие навыки будущего. Наша цель - чтобы искусственный интеллект и цифровизация служили людям и способствовали долгосрочному росту", - подчеркнул представитель ЕБРР.