    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    • 21 ноября, 2025
    • 18:03
    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 21 ноября встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин.

    Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи в областях цифровой трансформации, кибербезопасности, электронного правительства и других сферах.

    В ходе встречи подчеркивалась важность проводимой в Баку Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ. Организация конференции в Азербайджане впервые в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии была оценена как знаменательное событие, собравшее 2500 специалистов в мероприятии.

    Стороны также отметили важность открытия Регионального акселерационного центра Международного союза электросвязи в Баку в рамках конференции, выражена уверенность, что Центр станет ведущей платформой для инноваций и предпринимательства в регионе.

    Также состоялось обсуждение последовательных мер, предпринимаемых в Азербайджане в области развития сектора ИКТ, экономики информации и знаний, искусственного интеллекта, расширения цифровой инфраструктуры и усиления борьбы с киберпреступностью.

    Отмечалось, что президент Азербайджана объявил развитие сектора ИКТ приоритетным направлением в стране. В текущем году были утверждены Концепция цифрового развития и Стратегия искусственного интеллекта на 2025-2028 годы.

    Əli Əsədov Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi ilə görüşüb

