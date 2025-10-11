AKTA подписала Меморандум о взаимопонимании с Femmes Digitales
ИКТ
- 11 октября, 2025
- 12:21
Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) и Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках проходящей в Баку международной конференции Women in Cyber (Женщины в киберпространстве).
Как сообщает Report, меморандум подписали исполнительный директор AKTA Рауф Джаббаров и глава и учредитель Femmes Digitales Яна Кримпе.
Мероприятие организовано Общественным объединением Femmes Digitales - Supporting Women in Tech и Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy, eGA) в рамках международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC-2025) .
Главными партнерами конференции выступают Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и АКТА.
