    ИКТ
    • 11 октября, 2025
    • 12:21
    AKTA подписала Меморандум о взаимопонимании с Femmes Digitales

    Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) и Femmes Digitales подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках проходящей в Баку международной конференции Women in Cyber (Женщины в киберпространстве).

    Как сообщает Report, меморандум подписали исполнительный директор AKTA Рауф Джаббаров и глава и учредитель Femmes Digitales Яна Кримпе.

    Мероприятие организовано Общественным объединением Femmes Digitales - Supporting Women in Tech и Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy, eGA) в рамках международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC-2025) .

    Главными партнерами конференции выступают Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и АКТА.

