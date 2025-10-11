İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    İKT
    • 11 oktyabr, 2025
    • 11:33
    AKTA Femmes Digitales ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Bakıda keçirilən "Women in Cyber" - "Qadınların səsi, kibertəhlükəsizlikdə dayanıqlığın güclənməsi" mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində "Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası" (AKTA) İctimai Birliyi ilə "Femmes Digitales" təşkilatı arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, memorandumu Assosiasiyanın icraçı direktoru Rauf Cabbarov ilə "Femmes Digitales"ın təsisçisi və sədri Jana Krımpe imzalayıb.

    Tədbiri "Femmes Digitales – Supporting Women in Tech" İctimai Birliyi və Estoniyanın Elektron Hökumət Akademiyası (e-Governance Academy, eGA) təşkil edib və "Critical Infrastructure Defence Challenge 2025" (CIDC-2025) beynəlxalq kiberfestivalı çərçivəsində keçirilir.

    Konfransın əsas tərəfdaşları kimi Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti və AKTA çıxış edir.

    Tədbirdə Y.Krimpe, "e-Governance Academy" (eGA) təşkilatının baş kibertəhlükəsizlik eksperti və layihə rəhbəri Elsa Neeme, Amerika Birləşmiş Ştatalrının Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlon, eləcə də Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının İnformasiya və Kibertəhlükəsizlik İdarəsinin rəhbəri xanım Nataliya Tkaçuk və digər beynəlxalq ekspertlər çıxış edəcəklər.

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası Femmes Digitales

    Son xəbərlər

    12:17

    Şəkidə "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalı keçirilir

    Turizm
    12:01

    İranın qadın futzal millisi İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak etməyəcək

    Futbol
    12:01

    Sevil Əliyeva "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:48

    Azərbaycan Ukraynaya üzüm tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    11:38

    Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunub

    Hadisə
    11:33
    Foto

    AKTA "Femmes Digitales" ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    İKT
    11:32
    Foto

    Salyanda qəzalı vəziyyətə düşən 111 yaşlı məscid təmir olunacaq

    Din
    11:28

    Ermənistanda silahlı insident olub, yaralananlar var

    Region
    11:14

    Tural Məmmədov: "Qadınların texnologiya sahəsində rolu hər il artır"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti