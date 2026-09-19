АКТА оценила готовность населения в регионах в области кибербезопасности

Общественное объединение "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (АКТА) провело пилотный опрос в рамках проекта "Вопросы кибербезопасности в регионах".

Как сообщает Report со ссылкой на АКТА, опрос состоялся при содействии Агентства государственной поддержки НПО.

Согласно результатам опроса, лишь 45% респондентов знают, куда обращаться при подозрительном звонке или сообщении.

Пилотная оценка проведена среди 730 респондентов в 4 территориях.

Общий индекс готовности составил 69%, средний балл - 12,42 (максимальный - 18). Показатель по Хазарскому (Баку) региону составил 74%, Мингячевиру - 73%, Саатлы - 65,5%, Имишли - 62%. Таким образом, разница по регионам составила 12 процентных пунктов.

Индекс правильных ответов по двухфакторной аутентификации составил 21,7%, общий низкий уровень готовности - 21,4%, наибольшая доля низкой готовности по регионам - 33,6% (в некоторых регионах близко к 40%).

Индекс среди тех, кто вообще не пользуется интернетом, составил 49%, индекс по возрастной группе 60+ установился на уровне 42%.

По каналам просвещения индекс разъяснения по телефону составил 36,8%, телевидение - 21,5%, сотрудник банка/сервиса - 16,7%.