Акционеры обвинили Маска в плохом управлении Tesla

Семнадцать крупных акционеров, которые владеют бумагами Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, пожаловались на то, как Илон Маск руководит компанией.

Семнадцать крупных акционеров, которые владеют бумагами Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, пожаловались на то, как Илон Маск руководит компанией.

Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление инвесторов сообщает Bloomberg.

Акционеры обвинили бизнесмена в плохом управлении Tesla по причине того, что он отвлекается на руководство другими компаниями. Инвесторы намерены добиться "устранения зависимости от Маска" и для этого, в том числе предлагают отстранить лояльных ему топ-менеджеров.

"Это беспрецедентно - быть генеральным директором и руководить двумя другими компаниями. Я не могу представить себе ни одно другое правление, позволяющее генеральному директору заниматься таким количеством проектов", - отметила исполнительный директор Investor Advocates for Social Justice Кортни Уикс, представляющая некоторых инвесторов.